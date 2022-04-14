Экономика

Долг Пскова по итогам 2021 года не изменился - финуправление города

Долг города Пскова по итогам 2021 года сохранил показатель в 600 млн рублей, сообщила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт. Об этом с очередной 64-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат Александр Баев после выступления Тамары Винт уточнил, почему долг Пскова по итогам 2021 года остался на уровне 600 млн рублей, а также попросил уточнить, какая его часть является коммерческой, а какая – бюджетной.

«600 млн рублей – это полностью бюджетный кредит. В прошлом году он еще был коммерческим, в августе мы его целиком заменили на бюджетный», - ответила Тамара Винт.