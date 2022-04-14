Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Денис Иванов о благоустройстве округа
Новая политическая реальность
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Тверские управленцы
«Псковэнергосбыт» центр обслуживания
Geely по специальной цене
Современный центр обслуживания
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
петухам здесь не место
Игорь Иванов о соглашении с Минском, братском народе и конкуренции
школа без второго иняза
 
 
 
ещё Экономика 14.04.2022 17:531 Гудбай, Европа 15.04.2022 11:060 Псковская область получит более 22 млн рублей на поддержку промышленных предприятий 15.04.2022 10:520 Долг Пскова по итогам 2021 года не изменился - финуправление города 15.04.2022 10:420 Доходы бюджета Пскова в 2021 году выросли на 15% 15.04.2022 10:390 На муниципальные программы в 2021 году в Пскове направили 6,4 млрд рублей 15.04.2022 10:300 Бюджет города Пскова за 2021 год исполнили на 95,6%
 
 
 
Самое популярное 08.04.2022 22:440 Псковский губернатор сообщил о похоронах погибших в ходе спецоперации на Украине 09.04.2022 10:354 Тело выпавшей из окна дома девушки обнаружили в Пскове 11.04.2022 11:490 Ушел из жизни хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов 11.04.2022 20:380 В Псковской области простились еще с тремя погибшими на Украине военнослужащими 08.04.2022 17:160 Еще один военнослужащий из Пскова погиб во время спецоперации на Украине
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Долг Пскова по итогам 2021 года не изменился - финуправление города

15.04.2022 10:52|ПсковКомментариев: 0

Долг города Пскова по итогам 2021 года сохранил показатель в 600 млн рублей, сообщила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт. Об этом с очередной 64-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат Александр Баев после выступления Тамары Винт уточнил, почему долг Пскова по итогам 2021 года остался на уровне 600 млн рублей, а также попросил уточнить, какая его часть является коммерческой, а какая – бюджетной. 

«600 млн рублей – это полностью бюджетный кредит. В прошлом году он еще был коммерческим, в августе мы его целиком заменили на бюджетный», - ответила Тамара Винт.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы лично заниматься раздельным сбором мусора?
В опросе приняло участие 316 человек
15.04.2022, 12:150 Роспотребнадзор подготовил для регионов новые рекомендации по тестированию на COVID-19 15.04.2022, 12:090 Группу из Таджикистана незаконно прописала псковичка 15.04.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 15.04.2022, 11:570 В Совфеде заявили о скором окончании спецоперации на Украине
15.04.2022, 11:520 Микротощая рана 15.04.2022, 11:490 Псковичи победили в межрегиональном турнире по волейболу 15.04.2022, 11:410 Борис Елкин предложил горожанам контролировать качество уборки Пскова  15.04.2022, 11:390 Известная пианистка исполнит в Пскове одно из сложнейших произведений Рахманинова
15.04.2022, 11:330 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о «Случайном вальсе» 15.04.2022, 11:291 Псков не планирует возвращать деньги по программам приграничного сотрудничества 15.04.2022, 11:240 Возможность заниматься в кружках появилась у 3,5 тысяч псковских школьников 15.04.2022, 11:210 Горводоканал приглашает псковичей на работу
15.04.2022, 11:171 Борис Елкин заявил о нехватке достойных кадров для школ и детсадов Пскова  15.04.2022, 11:110 «Беседка»: Гремячая гора. Сохранение через развитие 15.04.2022, 11:101 Борис Елкин о работе с гордумой: У нас конструктивный диалог  15.04.2022, 11:080 Около 200 мероприятий организовали для молодых псковичей за год
15.04.2022, 11:060 Псковская область получит более 22 млн рублей на поддержку промышленных предприятий 15.04.2022, 11:040 Борис Елкин перечислил основные темы обращений псковичей 15.04.2022, 11:020 Псковича оштрафовали за самовольное подключение к электросетям 15.04.2022, 10:590 На сэкономленные средства осенью в Пскове высадят деревья
15.04.2022, 10:540 Более 17 километров дорог отремонтировали в Пскове за год 15.04.2022, 10:520 Долг Пскова по итогам 2021 года не изменился - финуправление города 15.04.2022, 10:502 Почти 30 дворовых территорий привели в порядок в Пскове за год 15.04.2022, 10:480 Что читают родители в Пскове своим детям, выяснили аналитики
15.04.2022, 10:460 Многоквартирный дом построят в Пскове для расселения из аварийного жилья 15.04.2022, 10:451 Более тысячи детей зачислили в ясельные группы за год в Пскове 15.04.2022, 10:420 Доходы бюджета Пскова в 2021 году выросли на 15% 15.04.2022, 10:390 На муниципальные программы в 2021 году в Пскове направили 6,4 млрд рублей
15.04.2022, 10:370 «Хайпожоры»: Готов ли RuTube заменить YouTube и как жить в условиях «цифровых» санкций? 15.04.2022, 10:370 Проект обновленного Устава Псковской области готов к внесению в Собрание 15.04.2022, 10:300 Бюджет города Пскова за 2021 год исполнили на 95,6% 15.04.2022, 10:280 Украденные ворота сдали на металлолом двое жителей Новоскольнического района
15.04.2022, 10:251 Депутатам ограничили возможность задавать вопросы на сессии Псковской гордумы  15.04.2022, 10:230 Как правильно возвращать покупки в магазин, объяснили псковичам 15.04.2022, 10:023 Владимир Кузь об очередности ремонта дорог и трафике в городе Пскове 15.04.2022, 09:470 Минпромторг обвинил перевозчиков в срыве поставок российской продукции
15.04.2022, 09:320 Росгвардейцы задержали псковичку за кражу сыра 15.04.2022, 09:304 Голосование за объекты благоустройства стартовало в Псковской области 15.04.2022, 09:190 «Псковэнергосбыт»: Центр обслуживания в Пскове начнет прием юрлиц 15.04.2022, 09:000 Причиной пожара с погибшей в Невеле стала неосторожность при курении
15.04.2022, 08:450 Суд арестовал сооснователя онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра» 15.04.2022, 08:301 Белорусские производители увеличивают отпускные цены на сахар 15.04.2022, 08:150 Посещаемость торговых центров в городах России упала на 12% – эксперт 15.04.2022, 08:000 Предприятие Роскосмоса начнет собирать первый беспилотный трамвай в конце года
15.04.2022, 07:450 Покупать вторичное жилье с ипотекой продавца хотят разрешить в России 15.04.2022, 07:300 Международный день культуры отмечается 15 апреля 15.04.2022, 07:150 Российские ученые нашли способ эффективно уничтожать раковые клетки 15.04.2022, 07:031 Внеплановая индексация пенсий и МРОТ готовится в России
14.04.2022, 23:410 Кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Псковской области в начале июля 14.04.2022, 23:293 Юрий Вяземский проведет в Пскове лекцию о путях познания 14.04.2022, 23:147 Крейсер «Москва» затонул при буксировке 14.04.2022, 23:060 Льва Шлосберга подозревают в административном правонарушении
14.04.2022, 22:000 Сбор саженцев и семян для жителей Донбасса пройдет в Псковской области 14.04.2022, 21:420 Обращения жителей Локни рассмотрели в мобильном офисе налоговой 14.04.2022, 21:400 Компьютерной грамотности начали обучать псковских пенсионеров 14.04.2022, 21:200 Благоустройство сквера за 2,5 млн рублей началось в Стругах Красных
14.04.2022, 21:1418 Тысячу рублей выплатят пожилым псковичам за прививку от коронавируса 14.04.2022, 21:110 Уличную площадку для отдыха и занятий фитнесом обустроят в дновской деревне 14.04.2022, 20:530 График вывоза ТКО изменился в Дновском районе 14.04.2022, 20:370 Новый центр обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт» открылся в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
14.04.2022, 20:310 В Псковской области завершился третий этап всероссийских учений МЧС 14.04.2022, 20:154 Похороны богослова и краеведа Андрея Таскаева состоятся в Пскове 16 апреля 14.04.2022, 20:090 Помнить о законе призвали коллекторов псковские приставы 14.04.2022, 19:552 Бороться с коронавирусом продолжает каждый второй работодатель в Пскове – опрос
14.04.2022, 19:420 Псковских студентов заинтересовали вакансии на таможенных постах 14.04.2022, 19:300 Курсанты псковского филиала академии ФСИН познакомились с работой следственного изолятора 14.04.2022, 19:150 Хореографический коллектив «Псковские кружева» отметит свое 10-летие 14.04.2022, 19:070 Обстоятельства гибели ребенка у пруда в Порховском районе выясняют следователи
14.04.2022, 18:550 Почти 900 жителей Псковской области вакцинировались от клещевого энцефалита 14.04.2022, 18:400 В Псковской области врачу-педиатру предлагают зарплату до 150 тысяч рублей 14.04.2022, 18:230 Сдвиг в общественном сознании 14.04.2022, 18:188 Работники прокуратуры региона провели субботник на Гремячей горе
14.04.2022, 18:110 На реконструкцию Печорской районной больницы потратят почти 390 млн рублей 14.04.2022, 18:040 Дополнительные пригородные поезда запустят в Псковской области 14.04.2022, 18:021 Псковский «Экопром» установил контейнеры ТКО для очереди дальнобойщиков на границе 14.04.2022, 18:010 Еще три лифта с антивандальным покрытием установили в многоэтажках Пскова
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru