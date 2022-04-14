Экономика

Сбер: В марте спрос на обезличенные металлические счета в СЗФО вырос в 4,5 раза

В марте этого года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка открыли в 4,5 раза больше обезличенных металлических счетов (ОМС), чем месяцем ранее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Всего с начала года новые ОМС в Сбере в СЗФО открыли 18,4 тысячи раз, а общий объем средств, вложенных гражданами в драгметаллы в обезличенной форме, достиг 1,5 млрд рублей.

Более половины всего объема приходится на Санкт-Петербург. Также в лидерах – Ленинградская, Архангельская и Калининградская области. По количеству чаще остальных открывали ОМС петербуржцы и жители Ленинградской, Мурманской, Архангельской областей.

Наибольшим спросом традиционно пользуется золото. Также ОМС можно открыть в серебре, платине и палладии. Минимальный объем металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия. Вложить средства в ОМС также можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, в том числе с помощью виртуальных ассистентов семейства Салют.

Подробнее об ОМС можно узнать на сайте Сбербанка.