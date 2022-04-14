Экономика

«Пароход» продают в Пскове за 45 миллионов рублей

В Пскове на продажу выставили концертный зал «Супер» за 45 миллионов рублей. Как сообщает владелец на популярном сайте бесплатных объявлений, продается самый большой в области концертный зал, дизайн которого выполнен в стиле двухпалубного корабля.

Фото: группа «Клуб Пароход» в социальной сети «Вконтакте»

В огромном помещении предусмотрено два уровня для размещения гостей. Две просторные гримерки, звуковая и световая аппаратура, четыре бара - все это обеспечивает как отличный отдых для корпоративных клиентов, так и качественное проведение концертных программ, отмечается в сообщении.

Подробнее о продаже концертного зала можно узнать в материале ЦДИ.