Экономика

В Псковской области снимаются временные ограничения на работу общепита

В Псковской области снимаются временные ограничения на работу общепита. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Больше не является обязательным проведение термометрии. Также отменяется рекомендация не проводить массовые религиозные мероприятия. При этом ношение защитных масок в общественном транспорте, банках, магазинах и других общественных местах остается обязательным. Кроме того, не будет отменен запрет на проведение дискотек, работу ночных клубов и кальянных. Это принципиальная позиция Роспотребнадзора.

Соответствующий указ уже подписан, и все озвученные изменения действуют уже с сегодняшнего дня.

«О полном снятии ограничений говорить не приходится. По расчетам большинства экспертов, у нас есть от 4 до 5 недель до того, как придет новая волна коронавируса», - отметил Михаил Ведерников.