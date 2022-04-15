Экономика

Глава Великих Лук обратился к руководству местного кафе из-за нарушения режима работы

Предприятие общественного питания, расположенное на улице Некрасова в Великих Луках, нарушило режим работы и санитарные правила, введенные из-з распространения коронавируса. Об этом в своем еженедельном видеообращении сообщил глава города Николай Козловский.

«Одно предприятие общественного питания, расположенное на улице Некрасова, нарушило действующий режим работы и санитарные правила. Я хочу обратиться к владельцу данной организации. Это далеко не первое нарушение с вашей стороны. Задумайтесь, что, нарушая, вы подвергаете опасности жителей города, особенно, молодое поколение, которое пока не задумывается о последствиях пандемии», - подчеркнул глава города.

Он также добавил, что за последнюю неделю сотрудники полиции выявили в городе пять нарушений масочного режима.