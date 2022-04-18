Александр Козловский об импортозамещении: Мы покувыркаемся, но реализуем это

Для реализации программы импортозамещения потребуется время, но с определенными трудностями ее получится выполнить. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) озвучил депутат Государственной думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Депутат отметил, что сегодня в России принимается множество мер для стабилизации ситуации, сложившейся на фоне ввода санкций.
Он также добавил, что Государственная Дума, правительство и администрация региона еще с начала пандемии COVID-19 привыкли к работе в режиме «еженедельного принятия специальных решений». По его мнению, ситуация, сложившаяся в стране на фоне санкций, в этом плане схожа с пандемийной. Для преодоления возникающих трудностей власти, в частности, привлекают дружественные России страны.