Экономика

Александр Козловский об импортозамещении: Мы покувыркаемся, но реализуем это

Для реализации программы импортозамещения потребуется время, но с определенными трудностями ее получится выполнить. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) озвучил депутат Государственной думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Депутат отметил, что сегодня в России принимается множество мер для стабилизации ситуации, сложившейся на фоне ввода санкций.

«Все они нацелены на то, чтобы выйти из этой ситуации и запустить программу импортозамещения, хотя мы должны понимать, что такое наладить логистические цепочки, новые поставки комплектующих. Я, в прошлом директор достаточно крупного машиностроительного предприятия, понимаю, что для этого потребуется время, но надо начинать уже сегодня. Мы покувыркаемся, но как-то это реализуем», - сказал Александр Козловский.

Он также добавил, что Государственная Дума, правительство и администрация региона еще с начала пандемии COVID-19 привыкли к работе в режиме «еженедельного принятия специальных решений». По его мнению, ситуация, сложившаяся в стране на фоне санкций, в этом плане схожа с пандемийной. Для преодоления возникающих трудностей власти, в частности, привлекают дружественные России страны.