Экономика

Бизнес предупредил о сокращении объемов выпуска апельсинового сока

Россия может столкнуться со сложностями с поставками сырья для апельсинового сока, рассказал глава ассоциации «Союзнапитки» Максим Новиков.

По его словам, концентрированную основу для него ввозили из США и стран Евросоюза. Теперь из-за логистических проблем импорт сырья затруднен. Кроме того, из-за его подорожания стало экономически невыгодно закупаться у прежних поставщиков.

Сейчас на рынке пакетированных соков доля апельсинового напитка составляет около 20%, уточнил Максим Новиков. В наиболее пессимистичном сценарии она может упасть до нуля, считает эксперт. Взамен изготовители намерены увеличить производство виноградного сока, добавил он.

«Исходя из уже имеющегося опыта и практики мы ожидаем проблемы с поставками из Европы и США, поэтому ориентируемся на предстоящие изменения в ассортименте. Производители уже начали прорабатывать альтернативные направления работы. Так, компании провели серию переговоров с переработчиками из Узбекистана, речь идет о поставках в Россию сырья для изготовления виноградного сока. Отечественные специалисты уже оценили мощности будущих партнеров из СНГ», — цитирует Новикова газета «Известия».

По словам эксперта, сейчас доля соков с виноградным вкусом на полках магазинов в РФ составляет 5-7%. Но есть потенциал для ее роста в пять-шесть раз, предположил глава ассоциации «Союзнапитки».