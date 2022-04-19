Экономика

У псковского рыбзавода могут начаться проблемы со сбытом продукции

У Щиглицкого рыбзавода («Балт-Фиш Плюс») в Псковском районе могут начаться проблемы со сбытом продукции. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.

«Недавно депутаты были в "Балт-Фиш", общаясь с руководителями, понимаем, что проблемы могут возникнуть со сбытом, потому что логистика сейчас нарушилась. Сейчас предприятия ищут пути для выхода из данной ситуации», - сказала Наталья Федорова.

Она добавила, что в Псковском районе есть еще одно крупное промышленное предприятие — «Оско-Инвест». Пока крупных проблем, помимо сбыта продукции, заводы не испытывают, заключила глава района.