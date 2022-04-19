Экономика

Правительство увеличило предельный размер займа для системообразующих предприятий

Правительство РФ увеличило предельный размер займа для системообразующих предприятий. Промышленные и торговые системообразующие компании смогут получить кредиты на поддержание текущей деятельности на сумму до 30 млрд рублей, сообщается в телеграм-канале кабмина.

«Необходимо внимательно следить за ходом реализации уже действующих мер, оперативно реагировать на изменения в экономике и вовремя корректировать параметры принятых программ», - заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Ставка кредитования по программе поддержки таких компаний составляет 11% годовых. До этого сумма кредита для одного предприятия не могла превышать 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на одном из трех системообразующих предприятий в Псковской области - заводе «Элементум» - возникли финансовые трудности. Работники предприятия рассказали ПЛН о том, что опасаются угрозы увольнения.