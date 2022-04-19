Экономика

Александр Котов сказал, в каком случае не будет галопирующей инфляции

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сказал, в каком случае не будет галопирующей инфляции.

«Если правительство и органы власти в регионах будут предпринимать правильные шаги, то галопирующей инфляции не будет. Нельзя этого допустить. Понятно, что роста цен не избежать. Мы видим, что сегодня в магазинах растут цены не только на товары первой необходимости, но и практически на все реализуемые товары. Нужно за этим внимательно следить», — отметил гость студии.

Александр Котов подчеркнул, что необходимо заниматься мониторингом цен, следить за цепочками поставок продукции, которые влияют на ценообразование. «У нас есть соответствующие контролирующие надзорные органы», — напомнил он.

Спикер регионального парламента добавил, что 28 апреля на очередной сессии Собрания в ходе парламентского часа заслушают руководителя Псковского УФАС.