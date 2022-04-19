Александр Котов сказал, в каком случае не будет галопирующей инфляции

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сказал, в каком случае не будет галопирующей инфляции.
Александр Котов подчеркнул, что необходимо заниматься мониторингом цен, следить за цепочками поставок продукции, которые влияют на ценообразование. «У нас есть соответствующие контролирующие надзорные органы», — напомнил он.
Спикер регионального парламента добавил, что 28 апреля на очередной сессии Собрания в ходе парламентского часа заслушают руководителя Псковского УФАС.