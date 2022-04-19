Экономика

Госдума продлила полномочия главы Центробанка Набиуллиной еще на пять лет

Госдума продлила полномочия председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет, назначив ее с 24 июня на третий срок.

Фото: пресс-служба Банка России

Эльвира Набиуллина занимает должность председателя Банка России с июня 2013 года. Сначала она была назначена на этот пост на четыре года, а в 2017 году ее полномочия были продлены уже на пять лет, поскольку изменился закон о ЦБ; таким образом, они истекают в июне текущего года. В связи с этим президент России Владимир Путин 18 марта предложил Госдуме назначить Набиуллину на новый срок, который начнется с 24 июня, пишет РИА Новости.

По закону о ЦБ председатель Банка России назначается на должность Госдумой сроком на пять лет, причем одно и то же лицо не может занимать этот пост более трех сроков подряд. А кандидатуру для назначения представляет президент РФ не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ.