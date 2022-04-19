Экономика

Профсоюзы предложили национализировать предприятия-банкроты

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) выступили с инициативой национализации компаний и организаций, которые находятся в состоянии банкротства. Об этом пишет «Интерфакс».

«Национализировать, по нашему мнению, следует организации в состоянии банкротства. Как правило, в России большинство предприятий, находящихся в состоянии банкротства, в итоге ликвидируются. Это означает, что вместе с компанией ликвидируются рабочие места, а работники становятся безработными», - говорится в докладе председателя ФНПР Михаила Шмакова, текст которого опубликован га официальном сайте профсоюзного объединения.

«При этом основным кредитором банкротов зачастую является государство, которое через банки и налоговые службы полностью "обирает" такие предприятия. Однако государственным приоритетом должно стать сохранение занятости граждан, пусть даже в ущерб недополученным рублям в качестве налогов. Тем более, что эти же налоги пойдут на выплаты пособия по безработице и другие социальные выплаты высвобожденным гражданам», - считает Шмаков.

В ФНПР считают необходимым ввести запрет на банкротство средних и крупных организаций и «национализировать их в целях восстановления деятельности и сохранения занятости, не говоря уже о запрете банкротств предприятий ОПК и выполняющих заказы ОПК».

ФНПР является крупнейшим российским объединением профсоюзов, в членских организациях состоят около 20 млн человек.