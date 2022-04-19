Экономика

Аэрокосмическая инновационная долина появится в России

Аэрокосмические, биомедицинские и информационные технологии, а также электроника и радиотехника станут основными сферами деятельности инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Аэрокосмическая инновационная долина». Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Инициаторами возникновения центра, который будет построен в Рязанской области, стали Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) и региональное правительство. Компании-резиденты ИНТЦ займутся разработкой передовых технологий, уникальных материалов и новых видов продукции.

Предполагается, что появление «Аэрокосмической инновационной долины» создаст 2,8 тыс. новых рабочих мест и к 2031 году увеличит налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 млрд рублей.

О своем желании участвовать в работе ИНТЦ заявили уже более 30 компаний, которые разрабатывают около 60 инновационных проектов. Кроме того, заинтересованность в сотрудничестве выразили Объединенная авиастроительная корпорация, ВКО «Алмаз – Антей», «Роскосмос» и АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”».