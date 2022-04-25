Экономика

ЦБ изменил порядок расчета курсов иностранных валют по отношению к рублю

Банк России для обеспечения непрерывности деятельности экономических агентов на территории РФ изменил порядок расчета курса доллара, евро и юаня по отношению к рублю. Теперь курс будет определяться по сделкам на Мосбирже, заключенным до 15.30 по московскому времени, сообщает регулятор.

«Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени. Ранее период расчета составлял 10.00-16.30 по московскому времени», - цитирует Центробанк ТАСС.

Для повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю ЦБ будет использовать аналогичную методику для расчета средневзвешенных курсов евро и юаня по отношению к рублю, добавляется в пресс-релизе.