Экономика

12 раз вносились изменения в бюджет Пскова в 2021 году

12 раз вносились изменения в бюджет Пскова в 2021 году. Об этом говорится в отчете главы Пскова Елены Полонской о результатах деятельности за прошлый год, с которым она выступает перед депутатами гордумы на сессии 26 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Елена Полонская отметила, что к обсуждению параметров бюджета привлекались депутаты городской Думы, должностные лица администрации Пскова, местные жители. Бюджет, по традиции, имеет социальную направленность, подчеркнула она.

В 2021 году «народный» бюджет при участии жителей Пскова оставался востребованным, продолжила глава города. «Псковичи активно участвовали в решении городских проблем, выступали с инициативами. В адрес главы Пскова и депутатов в соцсетях поступило более 500 предложений от горожан, которые были учтены при формировании бюджета», - отметила Елена Полонская.

Бюджетные средства были направлены на 15 действующих муниципальных программах, указала она. Среди них программы по культуре, образованию, туризму, экономике, формированию современной городской среды и другие.

«Изменения в бюджет вносились 12 раз. В итоге доходы бюджета города на 2021 год были утверждены в сумме более 7 миллиардов рублей. Благодаря поддержке администрации Псковской области, вниманию губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова к Пскову были выделены значительные дополнительные средства из вышестоящих бюджетов», - добавила Елена Полонская.