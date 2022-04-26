Экономика

Налоговые преференции для садоводов сохранят в Пскове

В Пскове сохранят налоговые преференции для садоводов. Такое решение приняли депутаты гордумы на сессии гордумы 26 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава администрации Пскова Борис Елкин рассказал, что большинство садоводств провели межевание, встали на учет и стали платить налоги в волости в Псковском районе. «Есть часть садоводств, которые не успели выполнить межевание. Оставляем налоговые преференции тем садоводствам, которые остаются на территории Пскова», - сказал он.

«Мы даем преференцию не садоводствам, а жителям нашего города, чтобы им помочь», - уточнила Елена Полонская..

Ранее садоводства были освобождены городской Думой от уплаты земельного налога за земли общего пользования за 2017-2020 годы. Недавно в администрацию Пскова поступили обращения председателей СНТ по вопросу продления «налоговых каникул».

На сегодняшний день на налоговом учете в Пскове состоит 7 СНТ, остальные 57 СНТ изменили адрес регистрации на Псковский район.