Экономика

Первые поправки в областной бюджет 2022 года рассмотрят депутаты

Депутаты рассмотрят первые поправки в областной бюджет 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В региональный парламент поступил законопроект о корректировках областного бюджета – доходы региональной казны увеличиваются на 2 млрд 687 млн 254 тысяч рублей. Эти средства поступают в регион из федерального бюджета.

Полтора миллиарда рублей предназначены для модернизации школьных систем образования, ещё 78 млн рублей пойдут на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в части соблюдения требований к отоплению, водоснабжению и канализации.

«Выделение региону средств на проведение капитального ремонта образовательных учреждений губернатор анонсировал ещё на этапе принятия областного бюджета. Сейчас мы видим, что, несмотря на непростую ситуацию в стране, федеральный центр выполняет взятые на себя обязательства в полном объёме, - прокомментировал поступление дополнительного финансирования вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

По словам депутата, полученные средства будут распределены между муниципальными образованиями: Псков получит около 225,5 млн рублей, Великие Луки – более 204 млн рублей. Кроме того, ремонты образовательных учреждений предстоят в Бежаницком, Великолукском, Куньинском, Островском, Печорском, Порховском, Себежком и Стругокрасненском районах.

«В Пскове средства на капремонт получат школы №№10, 24, 16, 20, 21, ППК и школа-интернат. Это достаточно большие школы, почти везде есть вторая смена, и очень важно, что эти образовательные учреждения будут модернизированы», - отметил Александр Братчиков.

На финансирование дорожной деятельности федерация предоставила Псковской области 747 млн рублей. На снижение напряженности на рынке труда из резервного фонда Правительства РФ выделено почти 100,5 млн рублей. Плюсом к этому 31 млн рублей будет направлен на организацию дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Бюджетные ассигнования на завершение строительства социального городка в Пскове и приобретение оборудования для учреждения увеличены почти на 110 млн рублей. Финансирование сферы здравоохранения за счет федеральных и областных средств возросло на 170,2 млн рублей, на 103 млн рублей увеличивается наполнение госпрограммы «Обеспечение населения области качественным жильём и коммунальными услугами».

Почти 79,8 млн рублей поступивших субсидий предназначены для господдержки инвестиционных проектов с длительным сроком окупаемости – речь идёт о дополнительных средствах на реализацию туркластера «Духовные истоки».

С учетом предлагаемых поправок доходы областного бюджета составят 50 млрд 569 млн 672 тысяч рублей, расходы – 54 млрд 794 млн 155 тысяч рублей, дефицит увеличится на 97 млн 347 тысяч рублей.