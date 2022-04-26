Александр Братчиков объяснил причину резервирования 700 млн рублей в бюджете региона

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал резервирование администрацией региона средств в областном бюджете на сумму порядка 700 млн рублей.
Александр Братчиков обратил внимание на то, что федеральный бюджет постоянно увеличивает количество субсидий на выравнивание межбюджетных отношений: поступили дополнительные средства в объеме порядка 2,6 млрд рублей.
Напомним, сегодня, 27 апреля, в ходе заседания парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике вице-губернатор Псковской области, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова сообщила, что средства областного бюджета, которые «идут на приобретение и ремонты», зарезервированы в сумме около 700 млн рублей до 1 июля.