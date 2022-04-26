Экономика

Александр Братчиков объяснил причину резервирования 700 млн рублей в бюджете региона

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал резервирование администрацией региона средств в областном бюджете на сумму порядка 700 млн рублей.

«Эта сумма зарезервирована для того, чтобы выполнить свои обязательства. Она не может быть израсходована ни на что иное. Исходя из этого, деньги будут потрачены на то, что изначально запланировали в бюджете. Такие шаги предпринимаются в связи с тем, что могут быть не исполнены в полном объеме обязательства по поступлению доходов в бюджет Псковской области. Раньше таких шагов по резервированию средств администрация не предпринимала, потому что не было такой обстановки в стране, как сейчас, в связи со специальной военной операцией на Украине», - отметил он.

Александр Братчиков обратил внимание на то, что федеральный бюджет постоянно увеличивает количество субсидий на выравнивание межбюджетных отношений: поступили дополнительные средства в объеме порядка 2,6 млрд рублей.

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Напомним, сегодня, 27 апреля, в ходе заседания парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике вице-губернатор Псковской области, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова сообщила, что средства областного бюджета, которые «идут на приобретение и ремонты», зарезервированы в сумме около 700 млн рублей до 1 июля.