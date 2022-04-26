Экономика

«Деловая Россия» наладит межрегиональный маршрут встреч предпринимателей в СЗФО

«Деловая Россия» наладит межрегиональный маршрут встреч предпринимателей в Северо-Западном федеральном округе. Такая информация озвучена в Санкт-Петербурге в эфире программы «В десятку с Дмитрием Пановым» в медиацентре РИА «ФАН» 26 апреля.

Фотографии предоставлены региональным отделением «Деловой России»

Председатель псковского регионального отделения «Деловой России» Стас Осовский предложил собрать предпринимателей из СЗФО, входящих в «Деловую Россию», в Псковской области ближе к Дню предпринимателя. По его словам, это будет хорошей историей и поможет развитию экономики региона.

Ведущий - депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов назвал предложение хорошим. По его словам, необходимо провести подготовку встречи, чтобы региональные отделения «Деловой России» вместе профильными комитетам по развитию туризма провели кросс-маркетинговую встречу в зуме, подготовить очную встречу. По словам Дмитрия Панова, необходимо сделать повестку встречи, можно пригласить полпредство в качестве координатора.

Предполагается организовать межрегиональные «маршруты» для налаживания связей между регионами Северо-Запада.

Добавим, во время эфира участники договорились о деловом визите. Директор по развитию ООО «Экспорт групп» Максим Полетаев посетит Псковскую область для поиска новых возможностей развития бизнеса. Кроме того, он станет участником программы «Деловой понедельник» в эфире ПЛН-FM.