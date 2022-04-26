Экономика

Портфель девелоперов жилья в Сбербанке превысил 2 трлн рублей

Портфель девелоперов жилой недвижимости в Сбербанке превысил два триллиона рублей. Такие данные озвучил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, выступая на конференции по вопросам развития рынка недвижимости «Время изменений: господдержка и новые возможности».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбербанка, по итогам первого квартала этого года объем выданных кредитов увеличился на 14% и составил более 2 триллионов рублей. При этом на долю проектного финансирования по схеме с эскроу-счетами приходится более 1,7 триллиона рублей.

Сбербанк активно поддерживает сегмент жилой недвижимости, участвуя в льготных программах финансирования девелоперов. Одной из них является программа субсидирования кредитов для застройщиков, на которую правительство выделило 35 миллиардов рублей, 16 миллиардов рублей из которых приходится на Сбербанк.

«Сбербанк финансирует около 55% жилых проектов, строящихся в стране. Являясь ключевым партнером девелоперов, мы нацелены на всеобъемлющую поддержку жилищного строительства. Мы крайне рады, что это также стало трендом на уровне правительства. Вводимые государством меры позволят сохранить застройщикам текущие инвестиционные программы. Наиболее важный эффект принятых решений мы видим в возможности сохранения доступности жилья для граждан в это непростое время», - подчеркнул заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Меры правительства позволят поддержать уровень ставок для девелоперов жилья на уровне не выше 15% годовых. Поддержка, прежде всего, будет направлена на проекты, находящиеся на начальной стадии реализации, по которым активные продажи еще не начались или не сформировался достаточный объем средств на эскроу. По оценкам Сбербанка, после уточнения лимита субсидий поддержку могут получить более 600 проектов, финансируемых Сбером, площадью более 14 миллионов квадратных метров.

Конференция «Время изменений: господдержка и новые возможности» организована Сбером для обсуждения актуальных трендов отрасли, мер господдержки, вопросов импортозамещения и использования онлайн-сервисов.