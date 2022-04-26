Экономика

Андрей Маковский: Западные страны используют санкции как оружие против экономики России

Западные страны используют санкции как оружие против экономики России. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский на сессии регионального парламента 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Фрация "Новые люди" обеспокоена ситуацией в экономике региона. Мы видим, что лекарственные препараты подорожали почти на 30%. Хочется отметить, что ряд западных препаратов нельзя достать. Партия мониторит цены на продукты: дорожают молочная продукция, мясо, овощи, фрукты, детское питание», - перечислил депутат.

Он также добавил, что цены увеличились, когда взлетел доллар.

«Но доллар упал, а цены нет. Нужно привлекать к ответственности причастных к спекуляции, но нельзя навредить бизнесу. Потому что малый и средний бизнес - это единственный ресурс, который сохранит нашу экономику», - сказал Андрей Маковский.

Западные страны, по его мнению, используют санкции как оружие против экономики России.