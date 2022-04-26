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Экономика

В УФАС прокомментировали ожидаемый дефицит продуктов первой необходимости

28.04.2022 14:14|ПсковКомментариев: 0

Вопрос об ожидаемом дефиците продуктов первой необходимости поднял лидер фракции ЛДПР Антон Минаков на сессии областного Собрания депутатов 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В социальных сетях сейчас распространяется много фейков для развития панических настроений в обществе. Можете ли вы успокоить сейчас наших жителей, скажите, ожидается ли дефицит продуктов первой необходимости летом?» - поинтересовался лидер фракции ЛДПР.

Руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец отметила, что лучшее ее на этот вопрос ответил президент РФ Владимир Путин. «Он сказал, что максимальный штурм мы прошли, логистические цепочки налаживаются, бизнес перестраивается», - добавила она.

Теги: #псковское областное собрание #УФАС России по Псковской области #дефицит
Источник: Псковская Лента Новостей
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