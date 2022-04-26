В областном законе прописали новые направления господдержки сельского хозяйства

Депутаты Псковского областного Собрания приняли изменения в региональный закон о развитии сельского хозяйства. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Поправки приводят областной нормативный правовой акт в соответствие с действующими нормами федерального законодательства. Так, региональный закон дополнили следующими направлениями:
- поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия с улучшенными характеристиками;
- поддержка и развитие сельского туризма в области.
Также документ приводит в соответствие с федеральным законом полномочия органов государственной власти Псковской области в сфере развития сельского хозяйства.
Законопроект приняли единогласно в двух чтениях.