Экономика

Путин подписал указ об ответных экономических мерах России на санкции

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточняет РБК, в указе говорится, что меры вводятся в целях защиты национальных интересов страны и в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним государств, направленные на «незаконное лишение» или ограничение России, россиян и российских юрлиц права собственности.

Согласно тексту указа, федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов страны, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией России, запрещается:

совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты) с лицами, находящиеся под санкциями;

исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства по совершенным сделкам, если обязательства не исполнены или исполнены не в полном объеме;

осуществлять финансовые операции, выгоду от которых получают лица, находящиеся под санкциями. ЦБ России наделили правом давать официальные разъяснения по данному вопросу.

Также вводится запрет на вывоз за пределы России продукции и сырья, производство и добыча которых осуществляются в стране, в том случае, если они поставляются в пользу лиц, находящихся под санкциями, или лицами, находящимися под санкциями, — в пользу третьих лиц.

Путин поручил правительству России за 10 дней утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями.

Напомним, страны Америки, Европы и Азии вводят новые санкции против России с конца февраля. Так, со стороны ЕС, США, Канады, Японии, Австралии были наложены ограничения на российские банки (в том числе ВТБ и Сбербанк), экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, Центробанк, Минфин, РФПИ и крупные госкорпорации.

Кроме того, некоторые страны ввели санкции лично против Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, членов российского Совета безопасности и депутатов Госдумы.

ЕС заморозил почти половину золотовалютных резервов ЦБ, а также запретил импорт угля из России. США запретили импорт российских энергоносителей, в том числе сырую нефть.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 февраля предупредила, что Россия подготовила целую серию ответных санкций. По ее словам, они не будут зеркальными, но ударят по слабым местам стран Запада.

Персональные санкции Россия приняла 15 марта. Он предполагал запрет на въезд в страну президенту США Джо Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену и других политиков США.

21 марта Россия отказалась от продолжения переговоров с Японией по мирному договору о принадлежности Курильских островов.

Позднее Путин перевел оплату за экспорт газа в «недружественные страны» в рубли.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сказал в конце марта, что Москва еще практически не начала задействовать ответные меры на западные санкции.