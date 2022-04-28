Экономика

Курсы доллара и евро рухнули до минимумов с 2020 года

Курс доллара упал на ₽2,33 или 3,29% в начале торгов 4 мая и на минимуме составил ₽68,625. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Фото: РБК

Как пишет РБК, американская валюта торгуется ниже ₽69 впервые с 23 июня 2020 года. Курс евро снижается на ₽2,75 — до ₽72, опустившись ниже отметки ₽73 впервые с марта 2020 года.

Рубль растет на фоне продаж валютной выручки российскими экспортерами и позитивной ситуации на сырьевых рынках. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE сегодня поднялась 2,45% - до $107,5 за баррель.