Экономика

ЦБ понизил курс доллара на 5 мая до 69,42 рубля

Банк России установил на 5 мая 2022 года официальный курс доллара на уровне 69,416 рубля, что на 1 рубль 60,77 копейки ниже предыдущего показателя. Как пишет ТАСС, официальный курс евро понижен на 1 рубль 77,74 копейки, до 72,7815 рубля.

По данным на 16.30 по московскому времени, курс доллара на валютных торгах Московской биржи снижался на 3,19%, до 68,69 рубля, курс евро находился на уровне 72,37 рубля (-3,18%).

Индекс Мосбиржи снижался на 2,22%, до 2 390,82 пункта, долларовый индекс РТС рос до 1 095,7 пункта (+1,30%).

Ранее сообщалось, что курсы доллара и евро рухнули до минимумов с 2020 года.