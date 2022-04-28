Экономика

Россияне стали экономить на отпуске и походах в кафе - опрос

Отпуск и походы в кафе стали главными сферами для снижения расходов россиян этой весной. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Зарплата.ру», проведенного в период 28 апреля по 3 мая среди 1 720 жителей страны.

«Экономить на расходах этой весной стали 80% россиян. Большинство (44%) стараются экономить на всем. Экономят на отпускных поездках 13% опрошенных, на кафе и ресторанах - 12%, продуктах - 9%, одежде, обуви и салонах красоты - по 7%, технике - 3%, мебели - 2%, ремонтных работах - 2%, алкоголе - 1%», - приводит ТАСС результаты опроса.

Треть опрошенных уменьшила расходы на 10-20%, 21% - на 5-10%, 8% - на 20-30%, 7% стали меньше тратить на 30% и более. Не считали снижения расходов 31% опрошенных. Рост цен назвал основной причиной экономии 61% опрошенных, стараются больше копить, потому что боятся неизвестности, 16%, просто стало не хватать средств у 8% респондентов, проблемы с зарплатой у 6%, проблемы с работой у 5%.