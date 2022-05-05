Экономика

Навигатор по мерам поддержки граждан и бизнеса заработал в России

На сайте правительства в разделе, посвященном помощи гражданам и бизнесу в условиях санкций, заработал удобный навигатор в виде анкеты, который поможет сориентироваться в предлагаемых государством мерах поддержки, сообщается на сайте кабмина.

Перейти к навигатору можно, нажав на кнопку «Узнайте, какие меры подходят именно вам». Система предложит выбрать категорию –бизнес или граждане. Далее, ответив на несколько несложных вопросов, пользователь получит список конкретных мер, которые доступны ему в сложившейся жизненной ситуации.

Раздел с информацией о различных инструментах поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних ограничений появился на сайте правительства в марте. Меры сгруппированы как по категориям получателей, так и по отдельным отраслям и сферам деятельности. В карточках содержится описание, условия получения помощи, ссылки на полезные ресурсы и нормативные документы.

Граждане могут, например, получить актуальную информацию о том, как оформить выплаты на детей от 8 до 17 лет или льготную ипотеку, воспользоваться социальным контрактом или кредитными каникулами, пройти переобучение или вернуть деньги за авиабилеты на отменённые рейсы.

Для предпринимателей доступны сведения о действующем в России моратории на проверки бизнеса, отсрочке по уплате страховых взносов, льготных кредитах и грантах для представителей различных отраслей, условиях нового этапа амнистии капитала.

По мере принятия новых решений содержание информационного раздела на сайте правительства оперативно обновляется.