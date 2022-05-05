Экономика

Скидка на творожную пасту «Прасковья Молочкова» действует в магазинах «Магнит»

В магазинах федеральной сети «Магнит» действует акционная цена на творожную пасту «Прасковья Молочкова».

До 11 мая вы сможете приобрести этот продукт со скидкой 22%. В настоящее время стоимость творожной пасты (контейнер 230 г, жирность 4%) составляет 69,99 рублей (цена без скидки 89,99 рублей).

Творожная масса от Прасковьи Молочковой — нежное сладкое и полезное лакомство с приятным ароматом. В ассортименте - масса с ванилью, с курагой, с изюмом.

Творожный белок намного легче усваивается, чем мясной или рыбный, а минеральные вещества, содержащиеся в творожных продуктах, оказывают положительное воздействие на строение тканей.

«Прасковья Молочкова»: экономить вкусно!