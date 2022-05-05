Экономика

Размер средней зарплаты в Великих Луках увеличился почти до 40 тысяч рублей

Средняя заработная плата в Великих Луках на начало февраля составила почти 40 тысяч рублей (+14% к аналогичному периоду прошлого года). Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям за январь по сальдированному результату составил порядка 470 миллионов рублей прибыли.

Среднесписочная численность работающих в организациях города на начало января по крупным и средним организациям - более 28 тысяч человек или более 100% к аналогичному периоду прошлого года.

Численность безработных по состоянию на конец февраля текущего года составила 328 человек, уровень регистрируемой безработицы менее 1%, количество вакансий больше 2,5 тысяч единиц.

«В целом, за рассматриваемый период экономическая ситуация в городе Великие Луки характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики», – отметил глава города.