Экономика

Более 20 тысяч га яровых культур посеяли в Псковской области

Сельскохозяйственные организации посеяли на территории Псковской области 20,4 тысячи га яровых культур. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по по сельскому хозяйству и гостехнадзору.

«На полях области продолжаются полевые работы. По состоянию на 13 мая в Псковской области сельскохозяйственными организациями посеяно 20,4 тысячи га яровых культур, из них 9,3 тысячи га яровых зерновых и зернобобовых культур, рапса ярового 7 тысяч га, картофеля 546 га, овощей открытого грунта 103 га и кормовых культур 3,2 тысячи га», - говорится в сообщении.

⁣В комитете отметили высокие темпы посева в Красногородском, Невельском, Новоржевском, Палкинском, Псковском и Пыталовском районах.⁣ Кроме того, на полях области подкормили озимые зерновые культуры на площади 27,8 тысячи га, озимый рапс на 8,9 тысячи га и 4,2 тысячи га многолетних трав. ⁣