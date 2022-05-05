Экономика

Спрос на работников госсектора в Псковской области сократился на 40%

По итогам второй недели мая спрос на работников госсектора в Псковской области сократился на 40%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

«В Псковской области по итогам второй недели мая местные работодатели сильно сократили спрос на работников в госсекторе (-40% новых вакансий), уменьшился спрос на работников из сферы искусства и масс-медиа (-14%), а также административный персонал и закупщиков (по -10% новых рабочих мест)», - говорится в сообщении.

Между тем вырос спрос на педагогов и репетиторов (+13% новых вакансий), юристов (+13%) и банковских служащих (+7%).

Жители Псковской области чаще всего искали работу в сфере искусства и масс-медиа (+21% новых резюме), заинтересованы в трудоустройстве специалисты, имеющие опыт работы в страховании (+9% резюме), а также сервисные инженеры и закупщики.