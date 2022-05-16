Экономика

В России упростят ввоз ноутбуков и смартфонов

В 2022 году упростят правила ввоза компьютеров, планшетов, ноутбуков, смартфонов, микросхем и раций. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что это обеспечит потребности внутреннего рынка, а также позволит избежать сбоев и остановок производств, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации. По новым правилам изготовителям нужно будет обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

Кроме того, для системообразующих организаций ослабят таможенный контроль при ввозе средств криптографии, которые являются комплектующими для промышленного производства электронного оборудования и техники.