Экономика

Параллельный импорт: за и против

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему разрешения параллельного импорта в России. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В конце марта правительство России разрешило параллельный импорт. Такое решение власти приняли после того, как многие западные компании и бренды стали уходить с российского рынка из-за спецоперации на Украине. Основная причина — необходимость удовлетворить спрос на востребованный импорт в условиях санкций. Параллельный импорт позволяет продавать товары на территории нашей страны в обход запретов со стороны производителей. Продукцию можно ввозить без разрешения от правообладателя, производителя или официального дилера. Это не означает узаконивания контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.

Завозить такие товары придется через другие страны, в которых нет санкционных ограничений на покупку продукции. Для таких целей могут использоваться, например, Турция, Китай, некоторые страны СНГ. Перечень товаров формируют в Минпромторге. Уже утвержден список, в нем 96 позиций в 56 категориях. Перечень будет меняться в зависимости от решений иностранных компаний по поводу работы в России. Все товары из списка Минпромторга будут проходить таможенные и контрольные процедуры, кроме того, на них будет сохраняться гарантия. Стало известно, что крупнейшие маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Яндекс. Маркет» начнут продавать товары из списка параллельного импорта. Ряд из них принимают меры, чтобы предотвратить возможное появление контрафактной продукции.

Мы поинтересовались у экспертов и предпринимателей, к чему может привести разрешение параллельного импорта? Поможет ли это решение наполнить российский рынок востребованными товарами? Возможно, вместо продвижения параллельного импорта стоит развивать импортозамещение? Ответы на все эти вопросы в программе «Дневной дозор».

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы Артем Голубев считает, что параллельный импорт будет полезен при производстве уникального оборудования или запчастей.

«Россия сейчас разрешает въезд, теперь это делается законно (с нашей точки зрения). Просто, если раньше ввоз из другой страны был бы незаконным, соответственно, сейчас в России он разрешен. Вопрос в том, как теперь это воспринимается из страны, в которой находится правообладатель этой продукции. Мы просто делим всю продукцию, условно говоря, на две части. Первая — продукция массовая. Здесь производителю, по большому счету, не принципиально, идет ли она в Россию из других стран, их в большой степени волнует прибыль. Если же мы говорим о производителях оборудования или какой-то сложно техники, такой как авиалайнеры или морские, речные суда — здесь, конечно, большая проблема. То есть у России, с одной стороны, появляется возможность по-прежнему обладать этой продукцией через третьи страны, но второй момент — с огромной долей вероятности практически по всему спектру продукции она будет существенно дороже».

Видит в параллельном импорте только плюсы президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Он подчеркнул, что эта мера поможет в развитии импортозамещения и создаст необходимую конкуренцию между поставщиками.

«Параллельный импорт будет способствовать созданию нашего собственного импортозамещающего производства, когда мы по основным направлениям будем гораздо более независимы от Запада, чем сейчас. Поставка их продукции только через их дилеров и по их ценам, которые были гораздо выше, чем цены от тех же самых производителей на эти товары для других стран, была связана с коррупцией в правительстве Российской Федерации, с теми, скажем так, заинтересованными лицами, которые проводили такую политику, которые позволили им этим заниматься. В большинстве цивилизованных стран такого понятия, как официальный дилер, или возможности покупать только у одного официального поставщика не существует, поэтому я приветствую такое решение, это надо было сделать уже давно. Не вижу здесь совершенно ничего плохого, будет возможность конкуренции для поставщиков, потому что это - не поставка какого-то поддельного контрафактного товара. Речь идет о настоящем товаре, который делается производителем, но по тем или иным причинам почему-то продается в России дорого и всего одним официальным поставщиком».

Сейчас пользы от параллельного импорта нет, потому что не налажена система оплаты за импортные поставки, уверена генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика “Славянка”» Елена Косенкова. По ее мнению, стране нужно было заниматься импортозамещением уже давно. К тому же для этого есть возможности.

«Вы знаете, пользы никакой не будет, потому что на сегодняшний день даже казахи и монголы не выплачивают нам деньги за поставленный товар, поэтому пусть сначала решают банковские вопросы, чтобы расчеты происходили как положено, а потом уже будем решать, нужен нам это параллельный импорт или нет. Я, например, не понимаю, как через параллельный импорт можно проводить сырье, которое мы покупаем за пределами России, так как Россия за многие десятки лет не удосужилась помочь, оказать практическую финансовую поддержку текстильщикам, чтобы они делали достойное сырье для нашего мужского ассортимента. И мы вынуждены его брать в Европе, Турции, Китае — где угодно».

Сейчас невозможно обойтись без параллельного импорта, но и импортозамещение тоже нужно продолжать развивать, рассуждает генеральный директор «Центра кровельных и фасадных систем» Денис Иванов. Он объясняет: между выбором приобретать или производить есть множество факторов, которые точно могут определить, что выгоднее. Денис Иванов добавил, что на его бизнесе параллельный импорт никак не отобразится.

«В основном, вся продукция, которую мы производим, выпускается на российском сырье. Параллельный импорт, конечно, будет необходим. Иногда просто и велосипед не нужно изобретать, потому что некоторые вещи на мировом рынке будут дешевле, чем если бы мы делали их здесь, с нуля, да и инвестиции нужны будут сумасшедшие. Изначально параллельный импорт нужно будет ввести в зависимости от товаров. Очень разные все товары, разное техническое производство. Что-то стоит дешево, но мало продается. Надо смотреть по объему рынка. Мы же с вами находимся в рыночной экономике, а рыночная экономика что подразумевает? Если будет прибыльно производить тот или иной товар на территории России, мы его будем производить. Если его выгоднее будет ввезти с помощью параллельного импорта, через посредников, с наценкой дополнительной... Сейчас, например, импорт хорошей резины вырос в два раза. Есть смысл производить ее в России? Я думаю, что нет, потому что не такое большое количество (водителей — ред.) на импортной резине ездит».

Производству ЗАО «ЗЭТО» параллельный импорт очень поможет, рассказал нам генеральный директор компании Денис Мунштуков. На его взгляд, несмотря на плюсы этой меры, стране все же нужно продолжать развитие импортозамещения.

«Безусловно, польза имеется, поскольку мы при производстве продукции также используем импортные комплектующие, где-то — материалы, поэтому на данном этапе, когда нет возможности резко поменять все комплектующие. Это будет очень даже правильно и своевременно. Безусловно, параллельный импорт — важная мера поддержки, но не главная и не определяющая. Стратегически верная — развивать импортозамещение, нашу промышленность. Это наши дополнительные возможности быть независимыми перед всеми, поэтому импортозамещение, я считаю, необходимо ставить во главу угла. Мы видим, что такая работа проводится со стороны правительства, мы участвуем во многих программах по импортозамещению. У нас также есть свои проекты по импортозамещению. В рамках промышленно-электротехнического кластера Псковской области (вы знаете, мы являемся якорным предприятиям и активно используем возможности кластера, чтобы участвовать в импортозамещении) по своей продукции у нас уже есть достаточно хорошие результаты».

Сегодняшние комментаторы по-разному смотрят на разрешение параллельного импорта в нашей стране. Несмотря на всю неоднозначность этой меры, плюсы для российской экономики очевидны — возобновляются поставки востребованных уникальных товаров и комплектующих. Удовлетворяется производственный и потребительский спрос на них, рынок наполняется товарами — это ограничивает инфляцию, рост цен, повышает конкуренцию. С другой стороны, есть мнение, что система еще не налажена. Проблемы с оплатой товара, логистическими цепочками, случаи контрафакта на какой-либо стадии поставки. Со всеми этими вызовами еще предстоит справиться в ближайшее время. Большой проблемой станет и отсутствие гарантии. Производитель не сможет отремонтировать или заменить неисправное изделие, попавшее в нашу страну в рамках параллельного импорта. Еще один минус — цены на товары, прошедшие через цепочку посредников, — они будут выше, чем раньше.

Также не стоит забывать, что на территории России действуют нормы и принципы международного права, в том числе и договоры по защите авторских прав и интеллектуальной собственности. На деле пользу или вред от принятой меры мы увидим только спустя время.

Анастасия Сливинская