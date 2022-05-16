Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч
Господин Рейтингомер
подготовка к свадьбе
«Псковэнергосбыт» ответил на топ-5 вопросов от дачников
Празднование Дня Победы
Больше, чем друг картинки с выставки собак
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
школа без второго иняза
 
 
 
ещё Экономика 16.05.2022 15:200 Параллельный импорт: за и против 16.05.2022 15:390 Банк «Открытие» упростил заказ справок для корпоративных клиентов 16.05.2022 15:200 Параллельный импорт: за и против 16.05.2022 14:500 «Макдоналдс» продолжит работу в России под новым брендом 16.05.2022 14:230 Большинство российских бизнесменов учитывают экологические аспекты - исследование 16.05.2022 13:390 В Псковской области оборот общепита превысил полмиллиарда рублей
 
 
 
Самое популярное 10.05.2022 10:560 Опубликовано фото с места смертельного ДТП в Себежском районе 11.05.2022 14:080 Грозы и ливни надвигаются на Псковскую область 11.05.2022 16:431 Уличная драка произошла неподалеку от здания областного суда в Пскове. ВИДЕО 15.05.2022 22:490 Еще трое псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации на Украине 11.05.2022 14:250 В России начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Параллельный импорт: за и против

16.05.2022 15:20|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему разрешения параллельного импорта в России. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

 

В конце марта правительство России разрешило параллельный импорт. Такое решение власти приняли после того, как многие западные компании и бренды стали уходить с российского рынка из-за спецоперации на Украине. Основная причина — необходимость удовлетворить спрос на востребованный импорт в условиях санкций. Параллельный импорт позволяет продавать товары на территории нашей страны в обход запретов со стороны производителей. Продукцию можно ввозить без разрешения от правообладателя, производителя или официального дилера. Это не означает узаконивания контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.

Завозить такие товары придется через другие страны, в которых нет санкционных ограничений на покупку продукции. Для таких целей могут использоваться, например, Турция, Китай, некоторые страны СНГ. Перечень товаров формируют в Минпромторге. Уже утвержден список, в нем 96 позиций в 56 категориях. Перечень будет меняться в зависимости от решений иностранных компаний по поводу работы в России. Все товары из списка Минпромторга будут проходить таможенные и контрольные процедуры, кроме того, на них будет сохраняться гарантия. Стало известно, что крупнейшие маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Яндекс. Маркет» начнут продавать товары из списка параллельного импорта. Ряд из них принимают меры, чтобы предотвратить возможное появление контрафактной продукции.

Мы поинтересовались у экспертов и предпринимателей, к чему может привести разрешение параллельного импорта? Поможет ли это решение наполнить российский рынок востребованными товарами? Возможно, вместо продвижения параллельного импорта стоит развивать импортозамещение? Ответы на все эти вопросы   в программе «Дневной дозор».

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы Артем Голубев считает, что параллельный импорт будет полезен при производстве уникального оборудования или запчастей.

«Россия сейчас разрешает въезд, теперь это делается законно (с нашей точки зрения). Просто, если раньше ввоз из другой страны был бы незаконным, соответственно, сейчас в России он разрешен. Вопрос в том, как теперь это воспринимается из страны, в которой находится правообладатель этой продукции. Мы просто делим всю продукцию, условно говоря, на две части. Первая — продукция массовая. Здесь производителю, по большому счету, не принципиально, идет ли она в Россию из других стран, их в большой степени волнует прибыль. Если же мы говорим о производителях оборудования или какой-то сложно техники, такой как авиалайнеры или морские, речные суда — здесь, конечно, большая проблема. То есть у России, с одной стороны, появляется возможность по-прежнему обладать этой продукцией через третьи страны, но второй момент — с огромной долей вероятности практически по всему спектру продукции она будет существенно дороже».

Видит в параллельном импорте только плюсы президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Он подчеркнул, что эта мера поможет в развитии импортозамещения и создаст необходимую конкуренцию между поставщиками.

«Параллельный импорт будет способствовать созданию нашего собственного импортозамещающего производства, когда мы по основным направлениям будем гораздо более независимы от Запада, чем сейчас. Поставка их продукции только через их дилеров и по их ценам, которые были гораздо выше, чем цены от тех же самых производителей на эти товары для других стран, была связана с коррупцией в правительстве Российской Федерации, с теми, скажем так, заинтересованными лицами, которые проводили такую политику, которые позволили им этим заниматься. В большинстве цивилизованных стран такого понятия, как официальный дилер, или возможности покупать только у одного официального поставщика не существует, поэтому я приветствую такое решение, это надо было сделать уже давно. Не вижу здесь совершенно ничего плохого, будет возможность конкуренции для поставщиков, потому что это - не поставка какого-то поддельного контрафактного товара. Речь идет о настоящем товаре, который делается производителем, но по тем или иным причинам почему-то продается в России дорого и всего одним официальным поставщиком».

Сейчас пользы от параллельного импорта нет, потому что не налажена система оплаты за импортные поставки, уверена генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика “Славянка”» Елена Косенкова. По ее мнению, стране нужно было заниматься импортозамещением уже давно. К тому же для этого есть возможности.

«Вы знаете, пользы никакой не будет, потому что на сегодняшний день даже казахи и монголы не выплачивают нам деньги за поставленный товар, поэтому пусть сначала решают банковские вопросы, чтобы расчеты происходили как положено, а потом уже будем решать, нужен нам это параллельный импорт или нет. Я, например, не понимаю, как через параллельный импорт можно проводить сырье, которое мы покупаем за пределами России, так как Россия за многие десятки лет не удосужилась помочь, оказать практическую финансовую поддержку текстильщикам, чтобы они делали достойное сырье для нашего мужского ассортимента. И мы вынуждены его брать в Европе, Турции, Китае — где угодно».

Сейчас невозможно обойтись без параллельного импорта, но и импортозамещение тоже нужно продолжать развивать, рассуждает генеральный директор «Центра кровельных и фасадных систем» Денис Иванов. Он объясняет: между выбором приобретать или производить есть множество факторов, которые точно могут определить, что выгоднее. Денис Иванов добавил, что на его бизнесе параллельный импорт никак не отобразится.

«В основном, вся продукция, которую мы производим, выпускается на российском сырье. Параллельный импорт, конечно, будет необходим. Иногда просто и велосипед не нужно изобретать, потому что некоторые вещи на мировом рынке будут дешевле, чем если бы мы делали их здесь, с нуля, да и инвестиции нужны будут сумасшедшие. Изначально параллельный импорт нужно будет ввести в зависимости от товаров. Очень разные все товары, разное техническое производство. Что-то стоит дешево, но мало продается. Надо смотреть по объему рынка. Мы же с вами находимся в рыночной экономике, а рыночная экономика что подразумевает? Если будет прибыльно производить тот или иной товар на территории России, мы его будем производить. Если его выгоднее будет ввезти с помощью параллельного импорта, через посредников, с наценкой дополнительной... Сейчас, например, импорт хорошей резины вырос в два раза. Есть смысл производить ее в России? Я думаю, что нет, потому что не такое большое количество (водителей — ред.) на импортной резине ездит».

Производству ЗАО «ЗЭТО» параллельный импорт очень поможет, рассказал нам генеральный директор компании Денис Мунштуков. На его взгляд, несмотря на плюсы этой меры, стране все же нужно продолжать развитие импортозамещения.

«Безусловно, польза имеется, поскольку мы при производстве продукции также используем импортные комплектующие, где-то — материалы, поэтому на данном этапе, когда нет возможности резко поменять все комплектующие. Это будет очень даже правильно и своевременно. Безусловно, параллельный импорт — важная мера поддержки, но не главная и не определяющая. Стратегически верная — развивать импортозамещение, нашу промышленность. Это наши дополнительные возможности быть независимыми перед всеми, поэтому импортозамещение, я считаю, необходимо ставить во главу угла. Мы видим, что такая работа проводится со стороны правительства, мы участвуем во многих программах по импортозамещению. У нас также есть свои проекты по импортозамещению. В рамках промышленно-электротехнического кластера Псковской области (вы знаете, мы являемся якорным предприятиям и активно используем возможности кластера, чтобы участвовать в импортозамещении) по своей продукции у нас уже есть достаточно хорошие результаты».

Сегодняшние комментаторы по-разному смотрят на разрешение параллельного импорта в нашей стране. Несмотря на всю неоднозначность этой меры, плюсы для российской экономики очевидны — возобновляются поставки востребованных уникальных товаров и комплектующих. Удовлетворяется производственный и потребительский спрос на них, рынок наполняется товарами — это ограничивает инфляцию, рост цен, повышает конкуренцию. С другой стороны, есть мнение, что система еще не налажена. Проблемы с оплатой товара, логистическими цепочками, случаи контрафакта на какой-либо стадии поставки. Со всеми этими вызовами еще предстоит справиться в ближайшее время. Большой проблемой станет и отсутствие гарантии. Производитель не сможет отремонтировать или заменить неисправное изделие, попавшее в нашу страну в рамках параллельного импорта. Еще один минус — цены на товары, прошедшие через цепочку посредников, — они будут выше, чем раньше.

Также не стоит забывать, что на территории России действуют нормы и принципы международного права, в том числе и договоры по защите авторских прав и интеллектуальной собственности. На деле пользу или вред от принятой меры мы увидим только спустя время.

Анастасия Сливинская

Теги: #импортозамещение #Дневной дозор #импорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где вы планируете провести отпуск летом?
В опросе приняло участие 35 человек
16.05.2022, 15:590 Роспотребнадзор назвал требования к проведению итоговых экзаменов и ЕГЭ 16.05.2022, 15:450 В Псковской области занялись поиском «коллекционера талантов» 16.05.2022, 15:420 Посещение Псковского музея-заповедника станет бесплатным на один день 16.05.2022, 15:390 Банк «Открытие» упростил заказ справок для корпоративных клиентов
16.05.2022, 15:340 Названа сумма годового дохода сити-менеджера Великих Лук 16.05.2022, 15:200 Параллельный импорт: за и против 16.05.2022, 15:150 Рейтингомер: От кусачих собак до DDoS-атак 16.05.2022, 15:040 Заместители сити-менеджера Пскова отчитались о доходах за 2021 год
16.05.2022, 14:530 Ипотека в Пскове от 4,3% - самое важное в 7 вопросах 16.05.2022, 14:500 «Макдоналдс» продолжит работу в России под новым брендом 16.05.2022, 14:380 Лучшего электромонтера среди учащихся колледжей определили в Псковской области 16.05.2022, 14:260 «Постскриптум»: Весенний губернаторопад и завершение отопительного сезона. ВИДЕО
16.05.2022, 14:240 Мотоциклист попал в больницу после столкновения с автомобилем в Пскове 16.05.2022, 14:230 Большинство российских бизнесменов учитывают экологические аспекты - исследование 16.05.2022, 14:100 Посвященное Александру Невскому пленарное заседание состоится в Пскове 16.05.2022, 13:540 Нового председателя ЛДПР выберут на съезде партии 27 мая
16.05.2022, 13:530 Сайт российского магазина приложений подвергся Ddos-атаке в день запуска 16.05.2022, 13:500 Как псковские политики пытаются освоить Telegram 16.05.2022, 13:450 Книгу про учившего опасной смелости епископа презентовали в Пскове 16.05.2022, 13:390 В Псковской области оборот общепита превысил полмиллиарда рублей
16.05.2022, 13:343 Псков превратился в город вечного дорожного ремонта, считают респонденты ПЛН 16.05.2022, 13:330 Десять контейнеров для ТКО появилось в деревнях Куньинского района 16.05.2022, 13:240 «Макдоналдс» объявил об уходе с российского рынка и продаже бизнеса 16.05.2022, 13:230 Дождь и до +13 градусов прогнозируют псковские синоптики 17 мая
16.05.2022, 13:220 В России упростят ввоз ноутбуков и смартфонов 16.05.2022, 13:101 Игорь Иванов посоветовал работодателям отвезти коллектив на «Линию Сталина» 16.05.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 16.05.2022, 13:011 Особая экономическая зона «Моглино» снова подала в суд на «Айс Стим Рус»
16.05.2022, 12:560 «Европа Плюс» готовится провести второй турнир Europa Plus Games в Сочи 16.05.2022, 12:520 Нижний слой асфальта уложили на реконструируемой улице Леона Поземского в Пскове 16.05.2022, 12:500 Суд обязал подготовить к грозам школу в Плюсском районе 16.05.2022, 12:390 «Деловой понедельник»: О промышленной кооперации и межрегиональном сотрудничестве. ВИДЕО
16.05.2022, 12:330 Александр Козловский предложил консультацию желающим открыть свое дело 16.05.2022, 12:275 Попутчица украла валюту у дальнобойщика в Островском районе 16.05.2022, 12:220 «Норма права»: Кому выгодно банкротство физических лиц? 16.05.2022, 12:201 За сутки в Псковской области зафиксировали более 40 случаев заражения COVID-19
16.05.2022, 12:030 Спортсмены из Псковской области стали лучшими на турнире по самбо в Смоленске 16.05.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 16.05.2022, 12:000 Пыталовец раскаялся в краже бензопилы и получил условный срок 16.05.2022, 11:520 Фестиваль «Шаг вперед» собрал в Пскове более 600 танцоров
16.05.2022, 11:460 Собирать иконы и оружие призывали псковичей более 100 лет назад 16.05.2022, 11:410 «Постскриптум»: Весенний губернаторопад и завершение отопительного сезона 16.05.2022, 11:400 Грабители разбудили и избили пенсионера в гдовской деревне 16.05.2022, 11:300 Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю избежать расходов из-за ошибки в больничном
16.05.2022, 11:260 Мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в Пскове 16.05.2022, 11:121 Судебные приставы приглашают псковичей на консультацию по алиментам 16.05.2022, 11:060 Хозяев сбежавшего хорька разыскивают в Пскове 16.05.2022, 11:050 Псковская область вошла в топ-10 по числу финалистов конкурса «Моя страна – моя Россия»
16.05.2022, 10:590 На границе в Псковской области задержали 20 иностранцев 16.05.2022, 10:570 Псковичам напомнили о возможности заменить водительские права со скидкой 16.05.2022, 10:500 Детский турнир по настольному теннису прошел в Пскове 16.05.2022, 10:480 До 20 лет тюрьмы грозит великолучанину за сбыт наркотиков через тайники
16.05.2022, 10:467 В России возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич» 16.05.2022, 10:260 «Деловой понедельник»: О промышленной кооперации и межрегиональном сотрудничестве 16.05.2022, 10:250 В «Единой России» предложили новые меры поддержки участвующих в спецоперации военных 16.05.2022, 10:170 Минцифры РФ запустило систему мер поддержки IT-проектов
16.05.2022, 10:070 Вблизи палкинской деревни нашли «лимонку» 16.05.2022, 10:031 Эксперты подтвердили безопасность системы электронного предварительного голосования ЕР 16.05.2022, 10:000 Заслуженный артист России Николай Носков выступит в Пскове с сольным концертом 16.05.2022, 09:570 В Псковской области за неделю задержали 15 нетрезвых водителей-рецидивистов
16.05.2022, 09:490 Псковичи стали реже следовать принципам правильного питания – опрос 16.05.2022, 09:435 Псковская область опустилась в рейтинге социально-экономического положения регионов 16.05.2022, 09:351 Аренда генератора стала доступной в регионах 16.05.2022, 09:300 Спрос на работников госсектора в Псковской области сократился на 40%
16.05.2022, 09:170 Диетолог рассказал, как сбросить «нервные» килограммы 16.05.2022, 09:042 Российские активы группы Renault перешли в собственность государства 16.05.2022, 08:480 В Пскове завершается отопительный сезон 16.05.2022, 08:320 День биографов отмечают 16 мая
16.05.2022, 08:161 Эксперт объяснил, почему «борщевой набор» в РФ дорожает быстрее фруктов 16.05.2022, 08:000 Продажи круизов по России выросли на 80% 16.05.2022, 07:390 Умеренно теплое лето прогнозируют в европейской части России 16.05.2022, 07:180 Горячую воду отключат с 16 мая по ряду адресов в Пскове
16.05.2022, 07:001 ЦБ предложил ввести процедуру возврата переведенных мошенникам средств 15.05.2022, 22:490 Еще трое псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации на Украине 15.05.2022, 22:401 Началась подготовка к реставрации гостиницы Псково-Печерского монастыря 15.05.2022, 22:210 Остатки нижней части колокольни в Снетогорском монастыре планируют музеефицировать
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru