Экономика

Названа сумма просроченного долга по зарплате в Псковской области

Сумма просроченной задолженности по зарплате в Псковской области в сравнении с прошлым месяцем не изменилась. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

«По состоянию на 1 июля этого года просроченная задолженность по заработной плате организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) по Псковской области составила 754 тысячи рублей и по сравнению с 1 июня 2022 года не изменилась. Численность работников, которым не выплачена заработная плата в установленный срок, составила 4 человека», - говорится в сообщении.

Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась по причине отсутствия у организации, находящейся в процессе конкурсного производства, собственных средств, отметили в Псковстате.