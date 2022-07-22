Экономика

Альфа-Банк снизил ставки по всем потребительским кредитам

Альфа-Банк улучшил ставки по потребительским кредитам вслед за изменением ключевой ставки ЦБ РФ. Минимальная ставка по кредиту наличными и рефинансированию составила 5,5%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Фото: Альфа-Банк

Сумма кредита: до 7,5 млн рублей. Также клиенты могут взять кредит под залог недвижимости по сниженной ставке от 4,9% на сумму до 15 млн рублей.

Оставить заявку на кредит наличными или под залог недвижимости можно онлайн.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.