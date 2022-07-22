Экономика

Банк России продлит ограничения на выдачу наличной иностранной валюты

Банк России планирует в сентябре продлить действие ограничений на выдачу наличной валюты. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Она пояснила, что это связано с действием антироссийских санкций — недружественные страны сохраняют в силе запрет на ввоз банкнот в Россию.

«При этом наши банки должны иметь возможность обеспечивать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета и получение суммы в рамках разрешенного лимита десять тысяч. Именно поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта», — цитирует РИА Новости Эльвиру Набиуллину.

Напомним, 9 марта Банк России установил временный порядок операций с наличной валютой. Отмечалось, что он будет действовать до 9 сентября. Так, пока действуют ограничения, клиент банка в общей сложности может снять наличными со своего счета не более 10 тысяч долларов или эквивалент этой суммы в другой валюте. Снять больше можно только в рублях по курсу ЦБ.