Промышленное производство в Псковской области сократилось в 2022 году

Промышленное производство в январе-августе 2022 года в Псковской области сократилось на 0,7% по сравнению с январем-августом 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.
Два сектора промышленного производства из четырех, учитываемых при расчете индекса, снизили объемы производства: энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на (-)11,9%, отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на (-)7,6%.
Позитивную динамику показали добывающие отрасли – рост на (+)1,7% к январю-августу 2021 года, и обрабатывающие производства – рост на (+)0,6%.
Наибольшее увеличение объемов производства продемонстрировали (по сравнению с январем-августом 2021 года):
Больше других снизилось производство в следующих отраслях:
В январе-августе 2022 года по сравнению с январем-августом 2021 года производство важнейших видов пищевых продуктов возросло:
Производство молока, кроме сырого, сократилось на (-)0,9% по сравнению с январем-августом 2021 года.