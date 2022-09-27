Экономика

Промышленное производство в Псковской области сократилось в 2022 году

Промышленное производство в январе-августе 2022 года в Псковской области сократилось на 0,7% по сравнению с январем-августом 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Два сектора промышленного производства из четырех, учитываемых при расчете индекса, снизили объемы производства: энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на (-)11,9%, отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на (-)7,6%.

Позитивную динамику показали добывающие отрасли – рост на (+)1,7% к январю-августу 2021 года, и обрабатывающие производства – рост на (+)0,6%.

Наибольшее увеличение объемов производства продемонстрировали (по сравнению с январем-августом 2021 года):

ремонт и монтаж машин и оборудования – (+)71,8%,

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования– (+)59,9%,

производство резиновых и пластмассовых изделий – (+)29,4%.

Больше других снизилось производство в следующих отраслях:

производство текстильных изделий – (-)36,2%,

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – (-)27,5%,

производство электрического оборудования – (-)21,0%,

производство мебели – (-)20,9%.

В январе-августе 2022 года по сравнению с январем-августом 2021 года производство важнейших видов пищевых продуктов возросло:

мяса и субпродуктов – на (+)12,9%,

рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – на (+)33,9%,

изделий хлебобулочных недлительного хранения – на (+)0,4%.

Производство молока, кроме сырого, сократилось на (-)0,9% по сравнению с январем-августом 2021 года.