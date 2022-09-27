Экономика

Бизнес-сообщество попросило расширить категории граждан для отсрочки от призыва

Представители промышленников и предпринимателей России обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставить отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации независимо от отраслевой принадлежности и

формы собственности физическим лицам-учредителям, руководителям (генеральным директорам), главным бухгалтерам, индивидуальным предпринимателям, главам крестьянских (фермерских) хозяйств при условии, что компания осуществляет деятельность более 6 месяцев. Текст обращения имеется в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

«В связи с мобилизацией учредителей (собственников), руководителей, ряда ключевых сотрудников, обеспечивающих основные

технологические и производственные процессы, у предпринимателей возникают значительные риски прекращения деятельности, ухудшения качества услуг населению. Предусмотренные в настоящее время условия по отсрочке от частичной мобилизации работников организаций оборонно-промышленного комплекса, организаций ИТ-сектора не решают в полном объеме задачу сохранения деятельности и развития российского предпринимательства», - говорится в тексте обращения.

Как уточняют авторы письма, призыв на воинскую службу данных категорий может привести «к быстрой остановке работы компании, срыву выполнения контрактов и негативным последствиям для работников, поскольку требует передачи полномочий, оформления права подписи и иных правовых действий, требующих значительного времени, при этом в ряде случаев необходимы решение собрания акционеров и иных органов управления, а также другие длительные по срокам действия».

Составители обращения также попросили рассмотреть возможность предоставления брони работникам российским компаний, имеющих трудовые отношения по состоянию на 1 сентября 2022 года, при условии осуществления деятельности компании

более 6 месяцев, в следующих размерах:

не менее 30 % от общего количества работников, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, в случае если численность занятых компании составляет более 15 человек;

не менее 50 % от общего количества работников, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, в случае если численность занятых компании составляет менее 15 человек (включительно), а также в отношении компаний с непрерывным производством, стратегически значимых компаний, системообразующих — организаций — российской экономики, — опасных производственных объектов и критических объектов инфраструктуры, включая организации, которые входят с организациями оборонно-промышленного комплекса в единую производственную цепочку и обеспечивают сырьевую, производственную и технологическую безопасность указанных предприятий.

Документ подписали президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», президент Торгово-промышленной палаты РФ, председатель общероссийской организации «Деловая Россия», президент общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», генеральный директор АО «Корпорация "МСП"».