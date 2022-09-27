Экономика

Производство молока в Псковской области увеличилось на 2%

Производство молока в Псковской области в январе-августе 2022 года выросло на 2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: пресс-служба Псковстата

В январе-августе 2022 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произвели 139,8 тысячи тонн молока. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство молока выросло на 2%. Доля сельскохозяйственных организаций в производстве молока составила 81,5%.

На конец августа 2022 года численность коров в хозяйствах всех категорий составила 29,9 тысячи голов. В структуре поголовья коров на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 74%.