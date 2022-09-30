К реализации инвестиционного проекта «Титан-Полимер» привлечены более 200 псковских компаний

Вдвое увеличилось количество псковских организаций, задействованных в кооперации с псковским заводом «Титан-Полимер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
Среди партнеров «Титан-Полимера» в Псковской области – организации сферы строительства, продажи строительных материалов, благоустройства, транспорта, питания, охранных услуг, образовательных услуг и других сфер деятельности.
Часть контрагентов предприятия – субъекты малого и среднего предпринимательства.
Новое предприятие станет драйвером роста для создания и развития предприятий, осуществляющих обслуживание нового производственного комплекса и дальнейшую переработку его продукции, уточнили в пресс-службе.
Уже сегодня в кооперации с псковским заводом «Титан – Полимер» задействовано более 203 псковских организаций, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.