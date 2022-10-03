Экономика

Юлия Пожидаева: Средства из городского бюджета направят на оборудование детсадов тревожными кнопками

Сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоялась сегодня, 4 октября. На ней депутаты рассмотрели несколько вопросов, включая внесение изменений в городской бюджет. Подробнее об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала депутат Юлия Пожидаева («Единая Россия»).

- Юлия Валерьевна, расскажите об изменениях в бюджете города Пскова, которые сегодня депутаты одобрили на сессии.

- Сегодня на сессии депутаты внесли изменения в бюджет города Пскова на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Касаемо 2022 года, доходная и расходная часть бюджета увеличилась на 355 млн 209,5 тысячи рублей. Доходы увеличились в соответствии с уведомлениями по расчетам между бюджетами. В расходной части произойдут изменения в части перераспределения лимитов по муниципальным программам, а также по непрограммным сферам деятельности органов муниципального самоуправления.

- Не могли бы перечислить основные направления, которых коснулись изменения?

- Основные изменения увеличения лимитов произойдут в направлении программы антитеррористической защищенности - это оборудования дошкольных учреждений тревожными кнопками. Кроме того, предусмотрено увеличение лимитов по строительству станций смягчения воды. Практические в каждой программе произошли какие-то передвижки.

- Чем важны эти передвижки?

- Пользователи бюджета к концу года видят, что происходит экономия бюджетных средств, либо их нехватка. Эти передвижки дают возможность более целесообразно использовать бюджетные средства.

Беседовала Светлана Герасимова