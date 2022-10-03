Экономика

Александр Серавин начнет контролировать финансовую деятельность госмедиахолдинга региона

Заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин будет контролировать порядок предоставления субсидий АНО «Издательский дом "Медиацентр 60"» (государственный медиахолдинг) из областного бюджета на осуществление деятельности. Ранее этим занимался экс-руководитель аппарата правительства Сергей Дмитриев. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

Изменения в постановление внесла врио губернатора Вера Емельянова. Кроме того, из документа исключили условия и цели предоставления субсидии и порядок ее возврата в случае нарушений условий, цели и порядка её предоставления.

По данным, опубликованным в открытом бюджете Псковской области, расходы на субсидии СМИ по состоянию на сентябрь 2022 года исполнены на сумму порядка 120 млн рублей.