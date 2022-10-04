Экономика

Россиянам запретили хранить цифровые активы в Евросоюзе

Граждане и резиденты России больше не смогут создавать учетные записи и хранить цифровые активы в ЕС.

Евросоюз утвердил новый пакет санкций, в котором запретил россиянам владеть криптокошельками на территории ЕС. Запрет распространяется на любую сумму (ранее разрешалось держать в таких кошельках до 10 тысяч евро), уточняет РБК.

Информация о новых ограничениях Евросоюза в отношении россиян появилась на прошлой неделе. Тогда на крупнейшей по объемам торгов криптобирже Binance сообщили, что не вводили никаких дополнительных ограничений и продолжают работать в штатном режиме. На текущий момент в компании не прокомментировали восьмой пакет санкций.

21 апреля Binance ограничила доступ к своим сервисам для тех пользователей, которые живут в России и имеют активы общей стоимостью более 10 тысяч евро.