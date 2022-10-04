Экономика

Суды признали банкротами более 194 тысяч россиян

194,1 тысячи граждан, включая индивидуальных предпринимателей, признали несостоятельными суды России в январе-сентябре.

В России за девять месяцев число граждан-банкротов увеличилось на 41,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса».

Но темпы роста числа личных банкротств в 2022-м замедлились почти вдвое. Для сравнения: по итогам девяти месяцев 2021-го прирост к такому же периоду 2020 года был равен 78,4%.

В разрезе регионов первые две строчки рейтинга лидеров по абсолютному числу дефолтов физлиц вновь, как и в начале года, возглавили Краснодарский край и Московская область, на третьем месте Москва. Так, в первом субъекте зафиксировано 9,5 тысячи новых банкротов, во втором — 9,41 тысячи, в столице — 9,29 тысячи, следует из материалов. Пятерку замыкают: Свердловская область (7,9 тыс.) и Башкортостан (7,7 тыс.). Как и ранее, львиную долю процедур банкротства (96,1%) граждане инициируют сами. Остальные — конкурсные кредиторы и ФНС.

Замедление темпов роста банкротств может быть связано с исчерпанием эффекта низкой базы, а также с мерами поддержки заемщиков, считают опрошенные эксперты. По их мнению, в дальнейшем динамика будет зависеть от скорости восстановления экономики.