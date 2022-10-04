В «Империале» весь октябрь действуют скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой»

В течение октября в гипермаркете «Империал» действуют скидки на часть ассортимента «Прасковья Молочкова». Акционные цены доступны для владельцев фирменных дисконт-карт.
В частности, снижены цены на следующие продукты:
- ряженка 3,2% жирность (бутылочка 330 г) - 48,00 рублей (стоимость без карты 59,00 рублей);
- сметана 15% жирность (стакан 300 г) - 98,00 рублей (стоимость без карты 116,00 рублей);
- паста творожная в ассортименте 4% жирность (ваниль, изюм, курага, чернослив, контейнер 0,23 кг) - 88,00 рублей (стоимость без карты 116,00 рублей);
- паста творожная в ассортименте 4% жирность (пряная, с зеленью, острая, контейнер 0,23 кг) - 94,00 рублей (стоимость без карты 116,00 рублей);
- творог 9% жирность (пакет 0,2 кг) - 109,00 рублей (стоимость без карты 145,00 рублей).
Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!