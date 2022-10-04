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Экономика

В «Империале» весь октябрь действуют скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой»

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В течение октября в гипермаркете «Империал» действуют скидки на часть ассортимента «Прасковья Молочкова». Акционные цены доступны для владельцев фирменных дисконт-карт. В частности, снижены цены на следующие продукты: - ряженка 3,2% жирность (бутылочка 330 г) - 48,00 рублей (стоимость без карты 59,00 рублей); - сметана 15% жирность (стакан 300 г) - 98,00 рублей (стоимость без карты 116,00 рублей); - паста творожная в ассортименте 4% жирность (ваниль, изюм, курага, чернослив, контейнер 0,23 кг) - 88,00 рублей (стоимость без карты 116,00 рублей); - паста творожная в ассортименте 4% жирность (пряная, с зеленью, острая, контейнер 0,23 кг) - 94,00 рублей (стоимость без карты 116,00 рублей); - творог 9% жирность (пакет 0,2 кг) - 109,00 рублей (стоимость без карты 145,00 рублей). Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!