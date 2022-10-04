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Экономика

Экспорт товаров из Ирана в Россию увеличился на 70% за последние полгода

09.10.2022 18:20|ПсковКомментариев: 0

Объем поставок иранских товаров на российские рынки вырос с марта на 70%. Такие данные распространил в воскресенье председатель экономической комиссии Меджлиса (однопалатного парламента исламской республики) Мохаммад Реза Пурэбрахими, сообщает ТАСС.

Чиновник также отметил, что существующая кооперация между центральными банками двух государств, а также ряд соглашений, касающихся увеличения товарооборота между РФ и Ираном, могут способствовать повышению уровня двусторонних экономических отношений.

Москва и Тегеран в настоящее время укрепляют торгово-экономическое сотрудничество. В январе - июле 2022 года двусторонний товарооборот увеличился на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил $2,8 млрд. По данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 году объем взаимной торговли с Ираном вырос по сравнению с 2020 годом на 81,4% - с $2,2 млрд до $4 млрд.

Теги: #Россия #экспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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