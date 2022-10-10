Экономика

После начала частичной мобилизации россияне обналичили более 750 млрд рублей

На второй день после объявления о начале частичной мобилизации, 22 сентября, люди сняли 132,1 млрд рублей, следует из данных ЦБ. Еще один пик снятий пришелся на 30 сентября, когда из банков изъяли 144,8 млрд рублей. Всего же с 21 сентября по 6 октября включительно из кредитных организаций утекло 754,1 млрд рублей.

Как уточняют «Известия», уже в конце прошлой недели спрос постепенно стабилизировался до уровня двухзначных значений. В последние дни спрос упал до 14,4–35,5 млрд рублей, что вполне соответствует показателям до 22 сентября. До этого числа регулятор фиксировал отток от 8,1 млрд до 40,8 млрд рублей.

«Любой шок, а к нему относятся и объявление о частичной мобилизации, и последовавший за этим отъезд из страны мужчин призывного возраста и их семей, повышает спрос на наличность. Типичное проявление поведенческой экономики», — прокомментировал данные главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Кроме того, с постоянным снижением ключевой ставки банки снижали обещанную доходность. Поэтому некоторые люди после окончания срока действия договора не пожелали его продлевать.

В последний раз регулятор понизил ключевую ставку 16 сентября до 7,5%. Это решение, кстати, банки уже учли в своей процентной политике, заранее уменьшив обещанную доходность. В третьей декаде сентября максимальные ставки по крупнейшим кредитным организациям снизились до 6,5%, показывает мониторинг Центробанка. С таким уровнем ставок реальная доходность невозможна, поскольку они практически вдвое ниже инфляции.