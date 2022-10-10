Банк России выпускает памятную монету номиналом 3 рубля «Луноход»

Банк России 10 октября выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Луноход» серии «Космос».
Первый в мире дистанционно-управляемый самоходный аппарат, успешно работавший на поверхности другого небесного тела - Луны, «Луноход-1» был доставлен туда в ноябре 1970 года. Он там работал 10,5 земного месяца, проехал за это время 10,5 километра, уточняет «Интерфакс».
Монета изготовлена тиражом 5 тысяч штук из сплава 925-й пробы и содержит 31,1 грамма серебра.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение самоходного аппарата «Луноход-1» на поверхности Луны на фоне выполненных в цвете Земли и Солнца.