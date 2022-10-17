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Экономика

Перечислены продукты, которые могут подорожать в магазинах до конца года

17.10.2022 08:32|ПсковКомментариев: 0

Последние несколько месяцев инфляция в России снижается. На прилавках какие-то продукты становятся дешевле (сезонные фрукты и овощи), какие-то пусть медленнее, но продолжают дорожать, например, куриные яйца. О том, чего ждать от цен в магазинах дальше, агентство «Прайм» спросило доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую.

«Если посмотреть на общую динамику цен и инфляции в странах, с кем мы имеем самый высокий товарооборот, то везде идут двухзначные цифры роста. В Белоруссии не смогли как планировали сдержать цены на уровне 9%. Сейчас в Белоруссии 12-13% и ожидается что к концу года будет уже 20%. Про ЕС итак понятно, что инфляция и цены будут только раскручиваться. В Турции сейчас вообще зашкаливает инфляция в годовом выражении уже составила 83%», — объяснила эксперт экономическую ситуацию.

Она отметила, что правительство РФ делает много усилий на сдерживание цен и особых причин для роста нет. «В стране нет необеспеченного спроса по продуктам и по большей части групп товаров тоже всего хватает», — добавила Лебединская.

В связи с окончанием сезона сбора плодо-овощной продукции можно ожидать небольшой коррекции цен на картофель, капусту, грунтовой перец, баклажаны. Из-за ввода эмбарго на экспорт продукции за рубеж в недружественные страны динамика цен на зерновую и мясную продукцию будет сохранятся на прежнем уровне.

«Трудности, испытываемые рыбохозяйствами, могут способствовать незначительному росту цен на их продукцию, в пределах 5%», — пояснила собеседница агентства и добавила, что также возможно удешевление некоторых товаров народного потребления: офисной бумаги, канцелярских принадлежностей.

Теги: #магазин #Россия #товар
Источник: Псковская Лента Новостей
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